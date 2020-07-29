В "Укравтодоре" рассказали о планах по ремонту дорог и мостов на 2021 год

В 2021 году Укравтодор намерен провести ремонты 7000 километров автодорог государственного значения.

Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков во время онлайн-конференции "Итоги сезона закупок в дорожной отрасли", передает ЦТС.

"Проектируем проекты на 2021 год. На следующий год по дорогам государственного значения мы планируем достичь отметки в 7 тыс км., а за 3-4 года полностью их обновить. Однако, во многом это будет зависеть от экономической ситуации в стране", - сказал Кубраков.

"Также планируем продолжить программу обновления мостов. Общий бюджет 28,7 млрд грн на 5 лет.

В 2020 году обновляем, вводим в эксплуатацию, а в некоторых случаях строим с нуля 100 сооружений. В следующем году планируем и на дорогах местного значения количество отремонтированных мостов увеличить в разы", - добавил он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский хочет в следующем году увеличить объемы строительства автодорог вдвое по сравнению с текущими планами на 2020 год.