В "Укравтодоре" рассказали о планах по ремонту дорог и мостов на 2021 год
В 2021 году Укравтодор намерен провести ремонты 7000 километров автодорог государственного значения.
Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков во время онлайн-конференции "Итоги сезона закупок в дорожной отрасли", передает ЦТС.
"Проектируем проекты на 2021 год. На следующий год по дорогам государственного значения мы планируем достичь отметки в 7 тыс км., а за 3-4 года полностью их обновить. Однако, во многом это будет зависеть от экономической ситуации в стране", - сказал Кубраков.
"Также планируем продолжить программу обновления мостов. Общий бюджет 28,7 млрд грн на 5 лет.
В 2020 году обновляем, вводим в эксплуатацию, а в некоторых случаях строим с нуля 100 сооружений. В следующем году планируем и на дорогах местного значения количество отремонтированных мостов увеличить в разы", - добавил он.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский хочет в следующем году увеличить объемы строительства автодорог вдвое по сравнению с текущими планами на 2020 год.
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