Зеленський хоче у 2021 році побудувати вдвічі більше доріг

Президент Володимир Зеленський хоче наступного року збільшити обсяги будівництва автодоріг удвічі порівняно з поточними планами на 2020 рік.

Про це він повідомив під час зустрічі з бізнесменами у Волинській області передає Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би наступного року збільшити (обсяги будівництва - ред.) з точки зору кілометражу доріг іще на 100%, тобто вдвічі. Наразі ми збільшили на 1000% порівняно з минулим роком, але хочеться збільшити удвічі. Принаймні в півтора разу ми збільшимо, це є в планах", - заявив президент

"Я хочу, щоб ми не за десятки років, а за кілька років побудували всі державні дороги України. Для нас це дуже важливо", - наголосив президент.

При цьому Зеленський також відзначив фаховість і чесність нинішнього керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова.

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Нагадуємо:

Видатки державного бюджету на будівництво доріг у 2020 році можуть скласти рекордні 124,9 мільярда гривень