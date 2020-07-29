"Слуга народа" Куницкий арендует авто с 90% скидкой у фирмы, чьи интересы лоббировал в Раде

"Слуга народа" Александр Куницкий передвигается на электрокаре Nissan Leaf, который получил в аренду от частной фирмы "Автоентерпрайз" в десять раз дешевле, чем эта услуга доступна для других клиентов компании.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

Ранее журналисты установили, что Куницкий использовал депутатский мандат в интересах этого бизнеса - рассылал депутатские обращения для решения их проблем с силовиками, разместил свои депутатские приемные по адресам офисов группы компаний "Автоентерпрайз" и пытался установить зарядную станцию сети прямо во дворе зданий Верховной Рады.

В декларации народный депутат отметил, что пользуется электрокаром Nissan Leaf, который он арендует у частного предприятия "Автоентерпрайз", но не указал стоимость аренды.

"Схемы" разыскали детали договора аренды между ним и ООО "Автоентерпрайз", засвидетельствованного нотариально.

4 ноября 2019, он, уже будучи депутатом, арендовал автомобиль за 2,5 тысячи гривен в месяц.На сайте компании указано, что аренда точно такого электрокара 2013 выпуска стоит 30 долларов в день, если арендовать дольше чем на 20 дней, то есть это около 900 долларов в месяц (примерно 25 000 гривен).

В комментарии "Схемам" официальный руководитель группы компаний "Автоентерпрайз" и помощник депутата Куницкого Дмитрий Никонов не отрицал такой стоимости услуги для парламентария и предложил журналистам аренду авто по такой же цене - за 2,5 тысячи гривен в месяц - чтобы те "не искали зраду".

Предоставлении народному депутату льгот от частного бизнеса может быть расценено как получение подарка или неправомерное требование, рассказали журналистам в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

"Теоретически здесь можно говорить о получении определенных льгот или преимуществ, которые не получила другое лицо при аналогичных условиях, - предполагает глава департамента НАПК Александр Шульга. - И если такой факт действительно имеет место и его можно доказать, то мы можем говорить о получении подарка или неправомерной выгоды".

Журналисты обратились к Куницкому за комментарием по поводу этого факта, но на момент публикации он не отреагировал.

Куницкий - известный автоблогер ZPSanek с миллионной аудиторией, который стал известным благодаря роликам о произволе "ГАИшников", а затем и полиции - в 2019 году прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от политсилы "Слуга народа" президента Владимира Зеленского. Группа "Автоентерпрайз" объединенная в пул компаний, состоящий из около десятка фирм. Все они связаны между собой общими директорами и учредителями. Впрочем главным действующим лицом здесь выступает харьковский бизнесмен Дмитрий Никонов. Компания имеет несколько направлений: ввоз электромобилей из-за рубежа, для продажи и сдачи в аренду; их ремонт; изготовления зарядного устройства для электрокаров; установка и обслуживание электрозарядных станций и организация услуг такси с "электро-автопарком". На украинском рынке "электрозаправок" сейчас это - крупнейший игрок. Три из четырех электрозарядних станций в Украине изготовленные на заводе "Автоентерпрайз" в Харькове.

Напомним:

В должности депутата Куницкий рекламировал "Автоентерпрайз", регистрировал законопроекты непосредственно связанные с электромобилями, использовал депутатские обращения для поиска лучших мест для заправок для электромобилей, а также посылал депутатские обращения, чтобы "спасти" упомянутую компанию от уголовного производства.

Читайте подробнее об этом в журналистском расследовании "Схем".