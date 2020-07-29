Гривня на закрытии межбанка укрепилась
29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,62 - 27,64 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,62 - 27,64 гривни;
Евро - 32,47 - 32,49 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,78 гривни. Евро покупают по 32,01 гривни, продают по 32,57 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,66 гривни, евро - 32,20 - 32,29 гривни.
Напомним:
28 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 29 июля на уровне 27,69 гривни.
29 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,45 евро (на 28 июля - 32,60 гривни).
Экономическая правда
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