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Гривня на закрытии межбанка укрепилась

Среда, 29 июля 2020, 17:31
 

29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,62 - 27,64 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,62 - 27,64 гривни;

Евро - 32,47 - 32,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,78 гривни. Евро покупают по 32,01 гривни, продают по 32,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,66 гривни, евро - 32,20 - 32,29 гривни.

Напомним:

28 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 29 июля на уровне 27,69 гривни.

29 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,45 евро (на 28 июля - 32,60 гривни).

Экономическая правда

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