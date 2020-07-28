Из "коронавирусного" фонда потратили 10% - Шмыгаль

Из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями сейчас потрачены только около 10% всех средств, в дальнейшем правительство планирует осуществлять его перераспределение, в частности, на борьбу с экономическими последствиями пандемии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга, сообщает "Укринформ".

"Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд гривень на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен не значит потрачен. Потраченные средства - это на сегодняшний день около 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом - процесс длительный и не всегда предсказуемый. Конечно, мы будем совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда", - сказал Премьер.

Он отметил, что фонд борьбы с коронавирусом и его последствиями призван обеспечить заработную плату медикам и медицинские средства для больниц.

"Но он также рассчитан на борьбу с последствиями. Поэтому, мы из этого фонда финансируем и определенные экономические мероприятия, потому что это также борьба с последствиями COVID-19, потому что последствия экономического кризиса, по прогнозам мировых экспертов, могут быть более трагичными, чем последствия медицинского кризиса", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, борьба с последствиями экономическими - это тоже важный этап и его тоже надо начинать уже сегодня.

Читайте также: Заработали их вместе. Как средства коронавирусного фонда пошли на нужды ведомств