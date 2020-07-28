Цены на золото обновили исторический максимум

Утром во вторник, 28 июля, цены на золото выросли до 1974,7 долларов за унцию, после чего вернулись к уровню закрытия торгов 27 июля (1931 долларов).

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что цены на золото растут на фоне падения процентных ставок, опасений относительно перспектив мировой экономики в связи с пандемией, роста напряженности в отношениях между США и Китаем, а также - на фоне ослабления доллара.

Для сравнения: исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 - 1891,9 доллара за унцию. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 - 1923,7 доллара за унцию.

Напомним:

Утром 27 июля цена на золото составляла 1931 долларов за унцию, а на закрытии предыдущих торгов - 1943 доллара за унцию, превысив рекорд, установленный в сентябре 2011 года.

Цена золота по итогам торгов 22 июля поднялась до максимума с августа 2011 года на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Экономическая правда