Нардеп Куницкий подавал законопроекты, "выписанные" под бизнес-партнера - сеть "зеленых" заправок - СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий, который тесно связан с сетью зеленых автозаправок AutoEnterprise подал за год два законопроекта, которые прямо касаются рынка электромобилей и електрозарядних станций.

Об этом говорится в расследовании Слидство.Инфо

Основатель фирмы Дмитрий Никонов называет депутата своим другом и уверяет, что отношения к бизнесу он не имеет.

Хотя Куницкий фигурировал в СМИ как директор по развитию AutoEnterprise и получал доход от связанной с ней компании. А после избрания депутатом он инициировал законодательные изменения, которые участники рынка восприняли как прямое лоббирование интересов AutoEnterprise.

В конце концов, законопроект пришлось отозвать.У Никонова тесные связи с Куницким. В сети Facebook они имеют немало общих фото.

Радіо Свобода

Сам Никонов рассказал "Слидству.Инфо", что подружился с блогером около пяти лет назад.

"Я просто подписчиком у него был. У него же канал серьезный на ютубе. На взятках ментов ловил, - вспоминает основатель AutoEnterprise. - Потом я с ним познакомился и мы заказывали рекламу официально у него. Потом подружился с ним. За рекламу он больше денег не брал, насколько я помню. Сказал: "Димон, ну не буду я за рекламу электромобилей брать за саму эту идею. Не могу за это брать". И все".

Сейчас Никонов занимает должность помощника нардепа Куницкого на общественных началах, посещает Верховную Раду.

В частности, в декабре прошлого года он участвовал в обсуждении поправки к законопроекту о растаможивании автомобилей, которое произошло в стенах парламента. Об этом свидетельствуют фото с Facebook-страницы Никонова.

Реклама AutoEnterprise часто появлялась Youtube-видео Куницкого, а на связанных с компанией электротакси красовались лицо как Никонова, так и Куницкого.

После избрания народным депутатом Куницкий лично инициировал два законопроекты, которые прямо касаются рынка электромобилей и електрозарядних станций. В частности, в сентябре прошлого года он подал законопроект "относительно нормирования и создание условий для развития сетей зарядных станций для электрических транспортных средств".

Позже Куницкий подал еще один законопроект - по определению электромобилей, зарядных станций и создание условий для перехода на экологический транспорт до 2030 года. Однако его судьба сложилась схожим образом с первой инициативой: в феврале законопроект сняли с рассмотрения.

Как заметил "Слидству.Инфо" юридический советник Transparency International Ukraine Александр Калитенко, в самом факте представления Куницким законопроектив конфликта интересов нет: этот момент в украинском законодательстве не урегулирован.

Вместе с тем наличие тесных связей между Куницким, Никоновым и сетью AutoEnterprise, по мнению Калитенко, может представлять для нардепа частный интерес - а следовательно, быть потенциальным конфликтом интересов.