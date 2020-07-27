Курс гривни к доллару не изменился

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 28 июля на уровне 27,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,60 евро (на 27 июля - 32,22 гривни).

Напомним:

27 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,87 гривни.

27 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,66 - 27,68 гривни.

Экономическая правда