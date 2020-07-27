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Гривня укрепилась на межбанковском рынке

Понедельник, 27 июля 2020, 17:21
 

27 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,66 - 27,68 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,66 - 27,68 гривни;

Евро - 32,51 - 32,54 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,58 – 27,85 гривни. Евро покупают по 31,96 гривни, продают по 32,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,63 - 27,69 гривни, евро - 32,06 - 32,21 гривни.

Напомним:

27 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,87 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривны-и к доллару на 12 копеек, установив его на 27 июля на уровне 27,76 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,22 евро (на 24 июля - 32,24 гривни).

Экономическая правда

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