Гривня укрепилась на межбанковском рынке
27 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,66 - 27,68 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,66 - 27,68 гривни;
Евро - 32,51 - 32,54 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,58 – 27,85 гривни. Евро покупают по 31,96 гривни, продают по 32,51 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,63 - 27,69 гривни, евро - 32,06 - 32,21 гривни.
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривны-и к доллару на 12 копеек, установив его на 27 июля на уровне 27,76 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,22 евро (на 24 июля - 32,24 гривни).
Экономическая правда
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