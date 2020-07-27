Нардеп Скороход передумала блокировать закон о "зеленых" тарифах

Народный депутат Анна Скороход (депутатская группа "Партия "За майбутне") отозвала свой проект постановления, который блокирует принятый во втором чтении и в целом законопроект №3658 о снижении и реструктуризации "зеленого" тарифа.

Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

По словам Геруса, он уже завизировал законопроект и направил на подпись спикеру Рады.

Напомним:

Нардеп от "За будущее" Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении "зеленого" тарифа.

Скороход зарегистрировала постановление №3658-П 21 июля.

В соответствии со статьей Регламента ВР, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись президенту.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

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