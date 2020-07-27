Правоохранители предотвратили нанесение ущерба ОГХК на 52 миллиона

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро в сотрудничестве с новым руководством "Объединенной горно-химической компании" предотвратили растрат имущества государственного общества на сумму 52 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Установлено, что 1845 тонн рутилового концетрата, который сейчас находится в Одесском морском торговом порту, по решению предыдущего руководства государственного общества быть безвозмездно передано иностранной компании-посредницы (Австрия).

Однако выяснилось, что иностранная компания имеет около 600 млн гривен долгов перед ОГХК и передача сырья может нанести ОГХК миллионные убытки.

Новое руководство госпредприятия обратилось к САП и НАБУ, которые в свою очередь инициировали наложения ареста на сырье в пределах досудебного расследования.

15 июля 2020 ходатайство прокуроров и детективов о запрете отчуждения рутилового концетрата в пользу соответствующей компании нерезидента удовлетворено в полном объеме и обеспечено его исполнение.

Напомним:

В мае НАБУ и САП наложили арест на 20 тысяч тонн титаносодержащего сырья "Объединенной горно-химической компании", которую хотели вывезти без оплаты за продукцию (80 млн грн).

Экономическая правда