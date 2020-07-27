Сервис Spotify начал размещать рекламу украинского бизнеса

Стриминговий сервис Spotify, который официально начал работу в Украине с 15 июля, подписал первые рекламные контракты в Украине с брендами Mastercard, Ballantine's, Ferrero и Uklon.

Об этом сообщает Liga.Tech.

"С момента запуска Spotify заключил контракты с ограниченным количеством брендов о рекламном размещения в бесплатной версии сервиса в Украине. Ими стали компании Ballantine's, Ferrero, Uklon и Mastercard.

Мы рады предложить брендам и рекламодателям в Украине интеллектуальные способности нашего стримингового сервиса и современные рекламные форматы для связи со слушателями по всему региону", - рассказали в Spotify.

С 27 июля компания объявила о том, что рекламные размещения доступны уже для всего украинского бизнеса.

В частности, доступны следующие форматы: "аудио везде" (во время прослушивания музыки аудиореклама звучит между песнями), подкасты, видеоформат, объявления или баннеры.

Напомним:

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине.

Помимо старта в Украине, 15 июля Spotify также начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию.