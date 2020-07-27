Украина полностью обеспечена топливным ресурсом на зиму – Минэнерго

Украина полностью обеспечена топливным ресурсом до начала отопительного сезона 2020/2021 - как углем, так и газом.

Об этом на брифинге заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславець, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня мы полностью обеспечены топливным ресурсом до начала отопительного сезона, как углем, так и газом", - сказала она.

По словам Буславец, в плановом режиме проводятся все ремонтные программы энергооборудования и принимаются все меры по подготовке к началу отопительного сезона.

Напомним:

На подготовку к отопительному сезону уже потратили 6 млрд гривен, на середину лета готовность жилого фонда можно оценить на уровне 50%, заявил премьер Денис Шмыгаль.