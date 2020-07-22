Шмыгаль: На подготовку "к зиме" уже потратили 6 миллиардов, запасы газа и угля - рекордные
На подготовку к отопительному сезону уже потратили 6 миллиардов гривень, на середину лета готовность жилого фонда можно оценить на уровне 50%.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Также он отметил, что запасы газа в подземных хранилищах являются рекордными и составляют 21 млрд кубометров. То же касается угля, по словам Шмыгаля ТЭЦ обеспечены топливом в достаточном объеме.
Также он отметил, что "теплых" кредитов на утепление домов уже выдано более чем 600 миллионов.
"По информации от регионов, уже отремонтировано и подготовлено более 80 тысяч домов, мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных теплосетей, и готовим тепловые пункты обогрева.
..Мы должны спокойно и комфортно пройти отопительный сезон", - резюмирует глава правительства.
Экономическая правда
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