Буславец рассчитывает на оперативную разблокировку закона о "зеленых" тарифах

В.о министра энергетики Ольга Буславец рассчитывает, что законопроект о снижении и реструктуризации зеленых тарифов будет разблокирован в ближайшее время.

Об этом она сообщила на пресс-брифинге в понедельник передает Интерфакс-Украина.

"Я рассчитываю, что народные депутаты оперативно решат вопрос с постановлением об отмене голосования за закон и разблокируют его подписание", – сказала Буславец.

По ее словам, если зеленые тарифы не удастся снизить, то в августе потребители дополнительно заплатят за них 650 млн грн. При этом она сказала, что задержки со снижением зеленых тарифов в июле обошлись в 900 млн грн дополнительных оплат.

"Это будет на совести депутата Анны Скороход, которая зарегистрировала проект постановления, заблокировавшего подписание законопроекта президентом", – отметила глава Минэнерго.

Напомним:

Нардеп от "За будущее" Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении "зеленого" тарифа.

Скороход зарегистрировала постановление №3658-П 21 июля.

В соответствии со статьей Регламента ВР, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись президенту.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

Читайте также: "Зеленый тариф" урезали. Что именно изменила Рада и кого это касается?