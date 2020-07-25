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В Минэкономики заявили, что курс гривны является комфортным для бизнеса и промышленности

Суббота, 25 июля 2020, 11:45
 

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что курс гривны является комфортным для бизнеса и промышленности.

Об этом он сообщил эфире "112 Украина".

"Я считаю, что сейчас есть нормальный баланс. Курс является комфортным для бизнеса, для промышленности. Понимаете, после шока 23 грн эта девальвация на 20% уже состоялась. Люди ее не почувствовали, когда усиливалась - так же они сейчас не почувствуют с точки зрения  того, что курс 28", - сказал Игорь Петрашко.

Он добавил, что инфляция в Украине по результатам последних пяти-шести месяцев очень низкая - около 2,1%.

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курс гривня Минэкономики

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