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В Минсоцполитики заявили, что в 2021 планируют программы по повышению пенсий

Суббота, 25 июля 2020, 10:00
 

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в 2021 планируется создание программ по повышению пенсий.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"В следующем году мы перед собой ставим амбициозные задачи, чтобы Пенсионный фонд, государственный бюджет нам позволили создать программы повышения пенсий. Такая программа в 2021 году будет очередной.

По ее словам, если будет повышена минимальная зарплата, то в январе минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет составит 2400.

"Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600", - рассказала Лазебная.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год.

Пенсионный фонд ввел новую электронную услугу - автоматическое назначение пенсии. 

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пенсии Минсоцполитики

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