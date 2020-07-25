В Минсоцполитики заявили, что в 2021 планируют программы по повышению пенсий
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в 2021 планируется создание программ по повышению пенсий.
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".
"В следующем году мы перед собой ставим амбициозные задачи, чтобы Пенсионный фонд, государственный бюджет нам позволили создать программы повышения пенсий. Такая программа в 2021 году будет очередной.
По ее словам, если будет повышена минимальная зарплата, то в январе минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет составит 2400.
"Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600", - рассказала Лазебная.
Напоминаем:
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год.
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