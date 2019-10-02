Рада поддержала создание Бюро финансовых расследований
2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований.
За принятие соответствующего решения проголосовали 270 народных депутатов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Законопроект разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций Налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций.
Проект предусматривает создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.
Бюро финансовых расследований - орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.
Бюро финансовых расследований будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица.
Предельная численность работников, а также условия и размеры оплаты труда будут установлены Кабинетом министров.
Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам проведения конкурса.
Бюро финансовых расследований будет осуществлять самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита работников будет предоставляться органами Национальной полиции.
Напомним:
Кабинет министров временно оставил функции налоговой милиции в Государственной фискальной службе.
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