Рада поддержала создание Бюро финансовых расследований

2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований.

За принятие соответствующего решения проголосовали 270 народных депутатов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Законопроект разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций Налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранения дублирования их функций.

Проект предусматривает создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.

Бюро финансовых расследований - орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

Бюро финансовых расследований будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица.

Предельная численность работников, а также условия и размеры оплаты труда будут установлены Кабинетом министров.

Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам проведения конкурса.

Бюро финансовых расследований будет осуществлять самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита работников будет предоставляться органами Национальной полиции.

Напомним:

Кабинет министров временно оставил функции налоговой милиции в Государственной фискальной службе.