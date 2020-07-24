Курс валют на 24 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,71 - 27,73 гривни;

Евро - 32,17 - 32,19 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,65 – 27,96 гривни. Евро покупают по 31,76 гривни, продают по 32,33 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,80 гривни, евро - 31,86 - 32,05 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 24 июля на уровне 27,87 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,23 гривни (на 23 июля - 32,19 гривни).

В Нацбанке пояснили колебания курса гривни к доллару психологическим фактором.

Экономическая правда