Курс валют на 24 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
24 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,71 - 27,73 гривни;
Евро - 32,17 - 32,19 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,65 – 27,96 гривни. Евро покупают по 31,76 гривни, продают по 32,33 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,80 гривни, евро - 31,86 - 32,05 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 24 июля на уровне 27,87 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,23 гривни (на 23 июля - 32,19 гривни).
В Нацбанке пояснили колебания курса гривни к доллару психологическим фактором.
Экономическая правда
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