В НБУ объяснили резкий рост курса доллара

В Нацбанке пояснили колебания курса гривни к доллару психологическим фактором.

Об этом заявил заместитель глава НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос журналистов, в чем причина резкого роста курса доллара за последние 2 недели.

"Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса и колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам, порой - это колебания спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, иногда - это некий психологический фактор.

На этот раз мы видим, что природа колебаний - психологическая, например, после заявления главы НБУ Смолия 2 июля Нацбанк вынужденно вышел на рынок и продал 150 млн долларов", - сказал Сологуб.

"Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее и т.д. Фундаментальных причин нет, наоборот - ситуация довольно благоприятная. Колебание курса в первую очередь связано с заявлениями о том, что гривня будет ослабевать", - добавил он.

По его словам, за последние 3 дня НБУ продал 350 млн долларов.

"НБУ, как и раньше, будет сглаживать избыточные колебания", - заявил Сологуб.

Напомним:

23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,88 - 27,90 гривни;

Евро - 32,28- 32,30 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,78 - 28,09 гривни. Евро покупают по 31,85 гривни, продают по 32,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,93 - 28,07 гривни, евро - 32,15- 32,39 гривни.

Экономическая правда