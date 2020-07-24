Украина выкупит евробонды-2021 и 2022 на 840 миллионов долларов за счет евробондов-2033

Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на 2 млрд дол выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно 434,819 млн дол и 371,341 млн дол.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Ирландской фондовой биржи.

Цена бондов составит соответственно 104,5% и 105,5% от номинала.

Отмечается, что суммарный объем выплаты составит $846 млн 150,61 тыс.

Согласно ему, дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям-2033 – на 30 июля.

Изначально в объявлении об обмене 22 июля Украина указала в качестве индикативного суммарного объема выкупа 750 млн дол.

Напоминаем:

Минфин, после отмены размещения в начале июля, успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска - 7,25% с погашением в марте 2033 года.

До этого Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долларов с возможностью выкупа на 750 млн долларов еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

"Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей", - заявил глава Минфина Марченко.

Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.

Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил 7,5 млрд долларов.