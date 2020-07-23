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Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась

Четверг, 23 июля 2020, 17:35
 

23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,78 - 27,81 гривни;

Евро - 32,18- 32,21 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,77 - 28,06 гривни. Евро покупают по 31,84 гривни, продают по 32,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,82 - 27,97 гривни, евро - 31,97 - 32,15 гривни.

Напомним:

23 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Экономическая правла

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