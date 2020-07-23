Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась
Четверг, 23 июля 2020, 17:35
23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,78 - 27,81 гривни;
Евро - 32,18- 32,21 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,77 - 28,06 гривни. Евро покупают по 31,84 гривни, продают по 32,41 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,82 - 27,97 гривни, евро - 31,97 - 32,15 гривни.
Напомним:
23 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.
Экономическая правла
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua