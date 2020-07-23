Курс валют на 23 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,88 - 27,90 гривні;
Євро – 32,28- 32,30 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,78 – 28,09 гривні. Євро купують по 31,85 гривні, продають по 32,43 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,93 - 28,07 гривні, євро - 32,15- 32,39 гривні.
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Нагадуємо:
22 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,77 гривні.
22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
Економічна правда
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