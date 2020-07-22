Украинская промышленность продолжает падение

В июне 2020 года промышленное производство сократилось на 5,6% по сравнению с июнем 2019 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

При этом в июне промышленное производство выросло на 4,1% по сравнению с маем 2020 года.

За первое полугодие 2020 года падение промышленного производства составляет 8,3%.

В частности, в перерабатывающей промышленности за указанный период производство сократилось на 9,6% по сравнению с январем-июнем 2019 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,3%.

За 6 месяцев 2020 года в Украине было добыто 10,29 млн тонн каменного угля (на 22,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 842,0 тыс. тонн сырой нефти (на 0,6% меньше), 374,7 тыс. тонн газового конденсата (на 4,2% больше), 9,71 млрд кубометров природного газа (на 3,7% меньше), 25,29 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 5,6% меньше).

Также за январь-июнь 2020 года было произведено 560,6 тыс. кубометров кирпича керамического (на 27,7% меньше, чем за соответствующий период 2019 года), 4,02 млн тонн цемента (на 3,2% больше), 9,96 млн тонн чугуна (на 2,7% меньше), 4,81 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 0,5% меньше).

Электроэнергии за январь-июнь 2020 года было произведено на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – 70,15 млрд кВт-часов.

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Напоминаем:

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

Экономическая правда