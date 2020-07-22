"Нафтогаз" в августе повысит цену на газ для промышленности на 0,2-0,4%

В августе 2020 года "Нафтогаз" повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 0,2% (на 8,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца - до 3,578 тыс грн за тысячу кубометров (с НДС).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные компании.

Отмечается, что такая цена актуальна для потребителей, которые закупают газ по предоплате в размере более 50 тыс кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в августе увеличится на 0,4% (на 18 грн) - до 4,168 грн за 1 тыс кубометров (с НДС).

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2020 года повысил цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7% (на 314,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 3,57 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.