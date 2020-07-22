Украина вернулась к планам размещения евробондов, перенесенных из-за отставки Смолия - СМИ

Украина вернулась к планам размещения новых и выкупа обращающихся евробондов, перенесенным в июне на фоне отставки главы Нацбанка.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в банковских кругах.

Сообщается, что в среду состоится конференц-колл с инвесторами, по итогам которого может быть размещен выпуск долларовых евробондов с погашением в марте 2033 года.

Параллельно Украина планирует 23 июля объявить выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до $750 млн.

Организаторы остались те же, что и у отмененной в июне сделки - Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Напоминаем:

Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долларов с возможностью выкупа на 750 млн долларов еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

"Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей", - заявил глава Минфина Марченко.

Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.

Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил 7,5 млрд долларов.