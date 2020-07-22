Из госбюджета могут выделить средства на покрытие 20% выплат по "зеленому" тарифу

Из государственного бюджета смогут выделять деньги гарантированному покупателю для покрытия 20% выплат производителям "зеленой" энергетики.

Об этом говорится в материале ЭП.

Соответствующую правк у№26 к законопроекту №3658 подал глава комитета по энергетике и комуслугам Андрей Герус.

Предполагается, что такая поддержка должна составлять не менее 20% от прогнозной товарной продукции выработки "зеленой" электроэнергии на соответствующий год.

"Кабинет министров предусматривает в государственном бюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников, в соответствии с бюджетными запросов центрального органа исполнительной власти ... не менее 20% прогнозной товарной продукции выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год", - говорится в тексте правки.

Сам Герус объясняет, что эта правка носит декларативный характер и призвана снизить риски роста тарифов при уменьшении потребления.

"Эта норма носит декларативный характер и не будет работать, если таковое не будет заложено в Закон "О государственном бюджете". Норма предложена по простой причине: чем выше становится тариф на передачу Укрэнерго, тем больше стимул потребителю уменьшить потребление с сети и перейти на самогенергацию, а технологии сейчас позволяют легко это сделать.

Если становится меньше потребления с сети, то тариф для Укрэнерго надо еще больше поднять, а это стимул снизить расход с сети - и это тупиковая спираль. В Украине уже десятки предприятий построили или строят собственные мини-электростанции, чтобы меньше покупать э/э", - резюмирует глава профильного комитета.

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Напомним:

Накануне парламент принял законопроект №3658, который уменьшает "зеленый" тариф и вводит новое понятие "зеленой металлургии". Герус убежден, что закон №3658, который уменьшает "зеленый" тариф не изменит ситуации на рынке.

Суть последних изменений заключается в том, что часть металлургических предприятий будет покупать электрическую энергию без целевой надбавки на возобновляемую энергетику.

Кроме этого, государство обязалось покрывать 20% расходов на "зеленый" тариф из госбюджета.

Согласно законопроекту, для солнечных электростанций мощностью более 1 МВт, которые были введены в эксплуатацию до 2020 года, тариф предлагается урезать на 15%, мощностью до 1 МВт - на 10%.

"Зеленый" тариф для ветроэлектростанций, которые были введены в эксплуатацию до 2020 года, и состоят из установок единичной установленной мощностью от 2 тысяч кВт и более - уменьшается на 7,5%.

Для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию в 2020 году и позже, снижение составит еще 2,5% дополнительно.

Экономическая правда