Герус о снижении "зеленого" тарифа: Этот закон ничего не решит

Глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус убежден, что закон №3658, который уменьшает "зеленый" тариф не изменит ситуации на рынке.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"..Мой прогноз, этот закон ничего не решит. Ибо невозможно впихнуть невпихуемое. Но если надо в этом убедиться экспериментальным путем, то давайте убедимся.

..Если и.о. министра и премьер-министр считают, что с принятием этого правительственного законопроекта они могут решить проблемы "зеленых" тарифов и проблемы платежей "зеленым", то они получили соответствующий закон.

Я участвовал во многих дискуссиях с "зелеными" лоббистами и хорошо могу оценить правдивость их аргументов, а также развитие ситуации на 3-4 шага вперед", - пишет Герус.

По его словам, в 2015-16 годах была подобная ситуация, где "что-то приняли, чтобы принять", в 2019 году снова принимался "закон-имитация", который хранил высокие тарифы.

"Осенью 2019 года "зеленые" меня просили не делать ретроспективного урезания и я пообещал такого не регистрировать. Не регистрировал, но последствия были очевидны и прогнозируемы", - объясняет председатель комитета.

Читайте детальнее: "Зеленый тариф" урезали. Что именно изменила Рада и кого это касается?

Напомним:

Накануне парламент принял законопроект №3658, который уменьшает "зеленый" тариф и вводит новое понятие "зеленой металлургии".

Суть последних изменений заключается в том, что часть металлургических предприятий будет покупать электрическую энергию без целевой надбавки на возобновляемую энергетику.

Кроме этого, государство обязалось покрывать 20% расходов на "зеленый" тариф из госбюджета.

Согласно законопроекту, для солнечных электростанций мощностью более 1 МВт, которые были введены в эксплуатацию до 2020 года, тариф предлагается урезать на 15%, мощностью до 1 МВт - на 10%.

"Зеленый" тариф для ветроэлектростанций, которые были введены в эксплуатацию до 2020 года, и состоят из установок единичной установленной мощностью от 2 тысяч кВт и более - уменьшается на 7,5%.

Для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию в 2020 году и позже, снижение составит еще 2,5% дополнительно.

Экономическая правда