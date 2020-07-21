Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня немного ослабла к евро и доллару

Вторник, 21 июля 2020, 18:24
 

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 июля на уровне 27,66 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,67 гривни (на 21 июля - 31,59 гривни).

Читайте также: У НБУ новый глава: стоит ли уже бежать покупать доллары

Напомним:

21 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,77 гривни.

21 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Материалы по теме
Ничего страшного в проседании гривни на 10% я не вижу - Гетманцев 20 июля 2020, 17:35
Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции 7 июля 2020, 17:27
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 7 июля 2020, 13:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!