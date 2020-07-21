Официальный курс: гривня немного ослабла к евро и доллару
Вторник, 21 июля 2020, 18:24
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 июля на уровне 27,66 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,67 гривни (на 21 июля - 31,59 гривни).
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Напомним:
21 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,77 гривни.
21 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.
Экономическая правда
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