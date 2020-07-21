Швейцария выделит Украине 108 миллионов франков на гуманитарную и техническую помощь

Швейцария в рамках программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы выделит 108 млн швейцарских франков (3,18 млрд грн) на гуманитарную и техническую помощь.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил после завершения переговоров с президентом Швейцарии Симонеттою Соммаругой в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Без сомнения, Украине и Швейцарии интересно развивать дальнейшее партнерство и двустороннее сотрудничество ... Мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня Меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям", - рассказал Зеленский.

По его словам, документом начата программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года, и для ее реализации швейцарская сторона выделила 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский убежден, что швейцарские инвесторы могли бы присоединиться к развитию украинской туристической отрасли.

Экономическая правда