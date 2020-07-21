Марченко: Борьба с НДС-скрутками только началась

В Министерстве финансов заявили, что Налоговая успешно борется с НДС-скрутками, но признают, что о победе говорить еще рано.

Об этом в интервью ZN.UA заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он отметил, что видит положительную динамику по уплате НДС в госбюджет и считает это результатом борьбы с налоговыми злоупотреблениями:

"Налоговая нагрузка на НДС возросло с 2,5% в апреле-марте до 3,5%. За счет этого нам удалось увеличить поступления НДС в бюджет на 9 млрд грн за два месяца. В том числе в июне на 6 млрд гривен. Но это только начало, потому что Любченко заявляет о 40 млрд гривен потенциальных скруток", - подчеркнул минстром.

По его словам, бизнес очень гибкий.

"Если сейчас у вас была скрутка с зерном и сигаретами, то в следующий раз вы найдете скрутку с зерном и яблоками. Где скручивания? Там, где есть продажа товаров за наличный расчет. Там, где ни РРО, ни фискальных чеков. Там, где никто не проконтролирует. Вот вам и налоговый кредит, вот вам и продажа документов. Мы внесли изменения в систему администрирования, позволили ликвидировать основную схему, наибольшую. Но все равно речь идет о сотнях тысяч операций", - рассказал Марченко.

Он также заявил о давлении на себя и главу ГНС Алексея Любченко со стороны лиц, заинтересованных в том, чтобы НДС-схемы сохранились.

"Это неприятно, конечно, но мы готовы. Потому что если ты министр финансов, который не закрывает скрутки, то ты либо соучастник, либо дурак", - добавил он.

Напомним:

Государственная налоговая служба оценивает объемы "скрученного" налога на добавленную стоимость в 40 миллиардов гривень в год.

В мае 2020 года экс-министр финансов Игорь Уманский объяснил суть так называемой скрутки - схемы незаконного возмещения НДС.

Это когда одно предприятие продает другому документы на свой импортный НДС, уплаченный на таможне, а ввозимую продукцию реализует на рынке за наличные.

По словам Уманского, по таким схемам госбюджет ежегодно теряет примерно 60 млрд грн.