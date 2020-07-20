Экс-глава Киевского электровагоноремонтного завода блокирует его работу - "Укрзализныця"

Экс-глава Киевского электровагоноремонтного завода Василий Дутчак продолжает попытки блокирования работы завода.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В компании заявляют, что в результате незаконного проведения действий государственным регистратором Тернопольской области, Дутчак получил полномочия на распоряжение имуществом завода, что может нанести имущественного ущерба предприятию и его акционеру - "Укрзализныци".

"Раньше, не имея на это законных оснований, Хозяйственным судом города Киева и Святошинского районного суда города Киева было обеспечено иски экс-руководителя КЭВРЗ и приостановлено решение наблюдательного совета о его отстранении и приостановлении внесения соответствующих изменений в Единый государственной реестр.

Отметим, что эти суды в соответствии с Хозяйственного процессуального кодекса и Гражданского процессуального кодекса Украины не имеют на это полномочий", - отмечают в УЗ.

Отмечается, что обращение Дутчака в эти суды с заявлениями об обеспечении иска, было осуществлено до представления им исковых заявлений, в которых он должен изложить свои требования и указать основания для их удовлетворения судами.

Сообщается, что УЗ будет принимать все правовые меры для отмены незаконных судебных решений и привлечения Дутчака, судей, которыми вынесены незаконные решения и государственного регистратора, которым проведены незаконные регистрационные действия, к ответственности, в том числе уголовной.

Напомним:

Напомним, 17 июня Укрзализныця отстранила Василия Дутчака от исполнения обязанностей главы правления "Киевского электровагоноремонтного завода". Во время отчета по результатам работы в первом квартале 2020 руководителя предприятия перед наблюдательным советом был выявлен ряд нарушений.

В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом стоимость комплектующих году не росла, а по некоторым позициям цены даже снизились.

Позже СБУ проводитла обыски на "Киевском электровагоноремонтном заводе" по поводу закупки тормозных систем по завышенным ценам, которые изготовлялись кустарно без надлежащих сертификатов.

Также назначено временного и.о. главы правления "Киевского электровагоноремонтного завода".

18 июня по поручению набсовета предприятия новый руководитель прибыл на место работы. Однако экс-менеджмент КЭВРЗ начал сопротивляться и не пускать руководителя завода на территорию предприятия.

Укрзализныця зафиксировала данный факт и обратится к Национальной полиции для правовой квалификации противоправных действий и принятия процессуального решения.

Кроме того, Укрзализныця намерена обратиться в Государственную аудиторской службы для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.

Экономическая правда