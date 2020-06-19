Завод "Укрзализныци" закупал по завышенным ценам тормоза, которые изготовлялись "кустарно"

СБУ проводит обыски на "Киевском электровагоноремонтном заводе" по поводу закупки тормозных систем по завышенным ценам, которые изготовлялись кустарно без надлежащих сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что детали были не новые, а возможно, даже похищенные у отечественных производителей, их происхождение устанавливается.

Правоохранители проверяют причастность руководства завода и частного лица, которые могли в сговоре организовать поставки продукции несоответствующего качества через подконтрольные коммерческие структуры.

Напомним, 17 июня Укрзализныця отстранила Василия Дутчака от исполнения обязанностей главы правления "Киевского электровагоноремонтного завода". Во время отчета по результатам работы в первом квартале 2020 руководителя предприятия перед наблюдательным советом был выявлен ряд нарушений.

В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом стоимость комплектующих году не росла, а по некоторым позициям цены даже снизились.

Также назначено временного и.о. главы правления "Киевского электровагоноремонтного завода".

18 июня по поручению набсовета предприятия новый руководитель прибыл на место работы. Однако экс-менеджмент КЭВРЗ начал сопротивляться и не пускать руководителя завода на территорию предприятия.

Укрзализныця зафиксировала данный факт и обратится к Национальной полиции для правовой квалификации противоправных действий и принятия процессуального решения.

Кроме того, Укрзализныця намерена обратиться в Государственную аудиторской службы для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.

Экономическая правда