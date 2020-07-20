Авиакомпания SkyUp сменила гендиректора

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines объявила о прекращении сотрудничества с гендиректором компании Евгением Хайнацким, который возглавлял компанию с 2017 года, и.о. гендиректора назначили Дмитрия Сероухова.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Официально с 17 июля Евгений Хайнацкий больше не представляет интересы украинского лоукостера SkyUp Airlines. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Сероухов, генеральный директор Join UP, и с 2019 года советник генерального директора SkyUp. В течение переходного периода он будет одновременно руководить двумя компаниями", - говорится в сообщении.

Напомним:

Авиакомпания SkyUp Airlines заявила об оптимизации ранее запланированной летной программы - часть направлений отменяют полностью, а часть, которую планировали запускать на постоянной основе, отложили.

Экономическая правда