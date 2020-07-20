Официальный курс: гривня начинает неделю с ослабления

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 20 июля на уровне 27,37 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,26 гривни (на 17 июля - 31,13 гривни).

Напоминаем:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 июля на уровне 27,27 гривни.

17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,39 гривни.

17 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,45 гривни.

Экономическая правда