Заявление Смолия обвалило гривню на межбанке

2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,22 - 27,25 гривни;

Евро - 30,68 - 30,72 гривни.

По данным Liga.net, НБУ в самом начале торгов продал более 100 млн долларов для погашения паники на рынке.

Напоминаем:

2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88.

1 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,87 гривни за доллар.

Экономическая правда