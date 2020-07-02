Заявление Смолия обвалило гривню на межбанке
Четверг, 2 июля 2020, 17:25
2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,22 - 27,25 гривни;
Евро - 30,68 - 30,72 гривни.
По данным Liga.net, НБУ в самом начале торгов продал более 100 млн долларов для погашения паники на рынке.
Напоминаем:
2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88.
1 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,87 гривни за доллар.
Экономическая правда
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