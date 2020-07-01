Межбанк: гривня потеряла позиции
Среда, 1 июля 2020, 17:10
1 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,87 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,85 - 26,87 гривни;
Евро - 30,14 - 30,16 гривни;
Напомним:
1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74. Евро - 30,06 - 30,08 гривни.
Экономическая правда
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