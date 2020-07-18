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Китай открыл свой рынок для экспорта украинской голубики и черники

Суббота, 18 июля 2020, 12:14
 

Китайская сторона официально открыла свой рынок для украинского экспорта замороженной голубики и черники.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что зарегистрировано уже 10 компаний-производителей замороженной голубики и черники.

Напомним:

В первом полугодии 2020 года в Украину импортировали товаров на более чем 24,3 миллиарда долларов, в то время как экспорт составил 23 миллиарда долларов.

Таким образом, отрицательное сальдо составило 1,4 млрд долларов.

По сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долларов или на 12%, сокращение экспорта составило 1,6 млрд долларов или на 6%.

Больше всего импортировали из Китая - 15% от общего импорта, Германии - 9% и Российской Федерации - 9%.

Главные партнеры по экспорту Китай - 13% от общего экспорта, Польша - 6% и Российская Федерация - 6%.

Экономическая правда

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Китай Украина импорт экспорт

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