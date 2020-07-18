Нацбанк впервые за 2 года не вышел с интервенциями на межбанк

В течение недели 13-17 июля Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке - отказ от интервенций зафиксировали впервые с сентября 2018 года.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные НБУ.

На прошлой неделе интервенции НБУ по покупке валюты составляли 92 млн долларов.

В целом же с началу 2020 года Нацбанк купил на межбанке валюты на 3,977 млрд долларов и продал на 2,944 млрд долларов. С начала года чистая покупка валюты НБУ составила 1,033 млрд долларов.

Отмечается, что НБУ возобновил покупку валюты после стабилизации на рынке вслед за резким ростом на фоне заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия.

Напомним:

НБУ резко ослабил курс гривни на фоне назначения главой НБУ Кирилла Шевченко.