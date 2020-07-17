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Укрпочта продала складские помещения в Киеве за 18 миллионов гривен

Пятница, 17 июля 2020, 18:07
 

"Укрпочта" за 17 999 999 грн продала складские помещения в Киеве, цена выросла более чем 3 раза от первоначальной стоимости.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.

Он анонсировал, что на следующей неделе состоятся новые аукционы по продаже объектов, в частности, турбазы на побережье Черного моря в с. Рыбаковка (Николаевская область), зданий в Броварах и пригороде Львова.

Напомним:

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что компания планирует продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 млрд гривен.

Экономическая правда

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Укрпочта

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