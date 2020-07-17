Укрпочта продала складские помещения в Киеве за 18 миллионов гривен
Пятница, 17 июля 2020, 18:07
"Укрпочта" за 17 999 999 грн продала складские помещения в Киеве, цена выросла более чем 3 раза от первоначальной стоимости.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.
Он анонсировал, что на следующей неделе состоятся новые аукционы по продаже объектов, в частности, турбазы на побережье Черного моря в с. Рыбаковка (Николаевская область), зданий в Броварах и пригороде Львова.
Напомним:
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что компания планирует продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 млрд гривен.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua