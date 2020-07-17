Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

17 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,45 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,42 - 27,45 гривни;

Евро - 31,33 - 31,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,24 - 27,51 гривни. Евро покупают по 30,77 гривни, продают по 31,33 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,33 - 27,45 гривни, евро - 30,94 - 31,09 гривни.

Напоминаем:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 июля на уровне 27,27 гривни.

17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,39 гривни.

Экономическая правда