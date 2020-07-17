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Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

Пятница, 17 июля 2020, 13:58
 

17 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:45 установились на уровне 27,41 - 27,43 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,41 - 27,43 гривни;

Евро - 31,30 - 31,33 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,23 - 27,49 гривни. Евро покупают по 30,75 гривни, продают по 31,31 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,29 - 27,42 гривни, евро - 30,88 - 31,08 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,32 - 27,42 гривни, евро - 30,94 - 31,10 гривни.

Напоминаем:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 июля на уровне 27,27 гривни.

17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,39 гривни.

Экономическая правда

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