Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
17 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:45 установились на уровне 27,41 - 27,43 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,41 - 27,43 гривни;
Евро - 31,30 - 31,33 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,23 - 27,49 гривни. Евро покупают по 30,75 гривни, продают по 31,31 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,29 - 27,42 гривни, евро - 30,88 - 31,08 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,32 - 27,42 гривни, евро - 30,94 - 31,10 гривни.
Напоминаем:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 июля на уровне 27,27 гривни.
17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,39 гривни.
Экономическая правда
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