США хотят внести TikTok в "черный список" в течение месяца - СМИ

Белый дом продолжает изучать возможность включения китайской видеоплатформы TikTok в "черный список", что фактически запретит американцам использовать популярное видеоприложение.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Эта мера рассматривается как "один из вариантов предотвращения получения Китаем персональных данных через платформу социальных сетей" в целях обеспечения национальной безопасности, отмечает издание.

"Ограничения будут касаться программного обеспечения, а это означает, что Apple и другие магазины приложений больше не смогут предоставлять обновления через свои платформы", - говорится в статье.

Один из высокопоставленных американских чиновников сказал, что включение платформы в "черный список" юридических лиц "было одним из обсуждаемых подходов". Администрация взвешивает, "как гарантировать, что Китай не сможет получить персональные данные американских граждан".

Чиновник сказал, что Белый дом примет соответствующее решение в течение месяца.

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