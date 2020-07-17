Сколько платит Youtube за миллион просмотров: формула

Блоггеры могут зарабатывать от 100 до 500 долларов за 1 миллион просмотров на сервисе Youtube, в зависимости от страны, тематики и языка.

Об этом говорится в статье на ЭП.

СЕО международной компании AIR Media-Tech Федор Скиба рассказал ЭП, что заработки топ-блоггеров могут достигать сотни тысяч долларов в месяц.

"Конечно в Украине, как и практически в любой стране, есть креаторы, зарабатывающие десятки и даже сотни тысяч долларов в месяц", – говорит Скиба.

"Не только на монетизации (на партнерской программе YouTube - ред) но и на рекламных контрактах. Например, агентство стратегического инфлуенс-маркетинга AIR Brands работает с годовыми бюджетами на инфлуенс-маркетинг в десятки миллионов долларов", – добавляет он.

Чтобы посчитать, сколько денег приносит любой YouTube-канал в Украине, Федор предлагает использовать несложную формулу.

Нужно поделить количество просмотров на канале на 3. Так мы получаем приблизительный максимальный процент коммерческих просмотров. Полученную цифру делим на 1000, потому что коммерческие показы считаются за тысячу. Затем умножаем на CPM (цена за тысячу контактов). Для Украины максимум сейчас примерно 1 доллар.

В результате, если ролик набрал 1 млн просмотров, можно предположить, что 300 тыс просмотров было коммерческих. Делим на 1000, получаем примерно 300 долларов доход. 45% от этой суммы забирает себе YouTube.

"Можно очень грубо сказать, что очень в среднем за 1 млн просмотров блогер получит от 100-150 до 300-500 долларов в зависимости от страны, тематики и языка", – объяснил Скиба.

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Экономическая правда