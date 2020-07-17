Курс валют на 17 июля: курс, "черный" и наличный рынки

17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,39 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,34 - 27,36 гривни;

Евро - 31,15 - 31,18 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,20 - 27,47 гривни. Евро покупают по 30,76 гривни, продают по 31,27 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,26 - 27,41 гривни, евро - 30,86 - 31,08 гривни.

Напоминаем:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 июля на уровне 27,27 гривни.

Экономическая правда