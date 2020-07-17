Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 17 июля: курс, "черный" и наличный рынки

Пятница, 17 июля 2020, 11:30
 

17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,39 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,34 - 27,36 гривни;

Евро - 31,15 - 31,18 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,20 - 27,47 гривни. Евро покупают по 30,76 гривни, продают по 31,27 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,26 - 27,41 гривни, евро - 30,86 - 31,08 гривни.

Напоминаем:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 июля на уровне 27,27 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Межбанк: гривня отреагировала на назначение Шевченко падением 16 июля 2020, 17:50
Курс валют на 15 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки 15 июля 2020, 11:30
Курс валют на 14 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки 14 июля 2020, 11:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!