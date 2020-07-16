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Кабмин поручил "Нафтогазу" установить солнечные электростанции недалеко от КПВВ на Донбассе

Четверг, 16 июля 2020, 12:25
 

Кабмин на заседании 15 июля принял распоряжение построить малые солнечные электростанции для развития территориальных громад Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом сообщается на "Правительственном портале".

По словам премьера Дениса Шмыгаля, благотворительная программа позволит создавать малые солнечные электростанции в школах, больницах, детских садах и другой социальной инфраструктуре на неоккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Согласно пояснительной записке к постановлению Кабмина, ответственным за реализацию социальной благотворительной программы по установке малых СЭС будет НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы надеемся, что национальная компания "Нафтогаз" поддержит в этом правительство и профинансирует соответствующую программу.

Эта программа - это пример одного небольшого шага. Но такие небольшие шаги, когда их объединяешь, - это и есть развитие региона и государства в целом", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Группа Нафтогаз ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию ​​"Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области.

Экономическая правда

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Кабмин Нафтогаз энергетика

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