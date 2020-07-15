Зеленский прокомментировал продажу гостиницы "Дніпро"

Президент Владимир Зеленский ожидает приватизации других объектов, принадлежащих Государственному управлению делами, и приватизации крупных промышленных предприятий.

Об этом он написал в Facebook.

"Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца. Приватизация - отличный способ привлечения инвестиций в нашу страну", - отметил президент.

"Победителю торгов - новому владельцу гостиницы "Дніпро" - желаю, чтобы это прекрасное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением нашей столицы и желанной локацией для ее гостей.

Убежден, государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае - руководит отелями", - добавил Зеленский.

По его словам, все полученные от продажи средства будут направлены в госбюджет.

"Ожидаю, что в ближайшее время так же успешно будут приватизированы другие объекты, принадлежащие ГУД.

Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успишноӥ и процветающей Украины", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Гостиница "Дніпро" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Читайте подробнее в колонке: Гостиница "Дніпро": как проходит приватизация

Экономическая правда