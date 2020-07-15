КС в четверг начнет оценку конституционности "антиколомойского" закона

Большая палата Конституционного суда 16 июля начнет рассмотрение дела по представлению 64 нардепов относительно конституционности отдельных положений закона №590-IX - так называемого "антиколомойского" закона.

Об этом сообщает отдел коммуникаций суда.

Нардепы, которые подали представление, считают, что изменения, внесенные в закон №590-IX, нарушают принципы верховенства права, равенства участников судебного процесса, права на справедливый суд и эффективную судебную защиту участников разбирательств по делам, которые оспаривают законность этих изменений.

Напоминаем:

В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках.

Согласно тексту, инициаторами представления стали народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и отдельные народные депутаты от "Слуги народа": Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

Законом предусматривается, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

21 мая Президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый "антиколомойский" законопроект о банках.

Экономическая правда