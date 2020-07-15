КС в четверг начнет оценку конституционности "антиколомойского" закона
Большая палата Конституционного суда 16 июля начнет рассмотрение дела по представлению 64 нардепов относительно конституционности отдельных положений закона №590-IX - так называемого "антиколомойского" закона.
Об этом сообщает отдел коммуникаций суда.
Нардепы, которые подали представление, считают, что изменения, внесенные в закон №590-IX, нарушают принципы верховенства права, равенства участников судебного процесса, права на справедливый суд и эффективную судебную защиту участников разбирательств по делам, которые оспаривают законность этих изменений.
Напоминаем:
В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках.
Согласно тексту, инициаторами представления стали народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и отдельные народные депутаты от "Слуги народа": Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.
Законом предусматривается, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
21 мая Президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый "антиколомойский" законопроект о банках.
Экономическая правда
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