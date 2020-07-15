Аукцион по приватизации гостиницы "Дніпро": цена превысила 1 миллиард гривен

В ходе второго раунда аукциона по продаже киевской гостиницы "Дніпро" цена возросла до 1 млрд грн 11 гривен, начался третий раунд.

Трансляция идет на YouTube-канале ProZorro.Продажи.

Во втором раунде участник №1 предложил цену в 1 млрд грн, а участник №23 повысил ставку на 11 гривен

Сейчас идет третий раунд аукциона.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

Напомним:

Фонд госимущества 15 июля начал аукцион по приватизации столичной гостиницы "Днепр", за 5 минут до окончания первого раунда наибольшая ставка - 850 млн грн при стартовой цене в 81 млн грн. на завершении 1 раунда максимальная ставка - 888 млн грн.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Читайте подробнее в колонке: Гостиница "Дніпро": как проходит приватизация

Экономическая правда