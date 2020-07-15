Аукцион по продаже гостиницы "Дніпро": самая высокая ставка уже превышает стартовую цену в 11 раз

Фонд госимущества 15 июля начал аукцион по приватизации столичной гостиницы "Днепр", за 5 минут до окончания первого раунда наибольшая ставка - 850 млн грн при стартовой цене в 81 млн грн. на завершении 1 раунда максимальная ставка - 888 млн грн.

Трансляция аукциона идет онлайн на YouTube-канале Фонда госимущества.

Отмечается, что в аукционе, который пройдет в 3 раунда, принимают участие 29 потенциальных инвесторов. Планируется, что результаты аукциона станут известны до 18:00 15 июля.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

UPD. Завершился первый раунд аукциона, цена выросла уже в 11 раз по сравнению со стартовой - до 888 млн грн.

Максимальную ставку в 1 раунде сделал учасник №23 (названия компаний станут известны после завершения аукциона) - 888 млн 888 тысяч 901 грн.

Кроме этого, еще два участника уже выставили цены более 800 млн грн.

Фото: FB Дарья Марчак

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Экономическая правда